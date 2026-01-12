Moret (PSC) duda de que haya cambios al tramitar la financiación porque es un texto "muy trabajado"

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una rueda de prensa desde la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA, 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha expresado sus dudas a la posibilidad de que haya modificaciones a la propuesta de nueva financiación autonómica acordada entre el Gobierno, el Govern y ERC durante su tramitación en el Congreso.

"Ha sido muy meticuloso todo el texto y todos los elementos y aspectos que contempla el modelo de financiación. Por tanto, dudo que haya alguna modificación en cuanto al proceso de tramitación. Porque, insisto, es un acuerdo muy trabajado a tres bandas", ha dicho en una rueda de prensa este lunes desde la sede del partido.

Ha apelado por ello a la corresponsabilidad y complicidad de las fuerzas políticas en la Cámara baja, y aunque ha afirmado que es un modelo bien elaborado, consensuado, asumible y realista, esto no quita que se deba "seguir trabajando" con las fuerzas que dieron apoyo a la investidura del presidente del Gobierno, Pedro Sánchez.

"Hemos presentado el modelo de financiación que lleva un trabajo detrás de más de un año, que ha significado un trabajo intenso para llegar a acuerdos, y este es nuestro punto de partida. Luego, si tiene que sufrir o no cambios se verá en el proceso de tramitación", ha defendido.

CRÍTICAS AL MODELO

Preguntada por las críticas de Junts y de Foment al modelo presentado, ha dicho que son respetuosos con todas las manifestaciones, pero que confía en que "todo el mundo se mire en profundidad y lea las concreciones del modelo" para, así, poder ver las bondades que tiene, según ella.

En este sentido, ha apelado al sentido de país y al sentido común de "todas las fuerzas catalanas", y se ha mostrado segura de que podrán, finalmente, contar con este apoyo necesario en el Congreso.

Respecto a las críticas por el hecho que el modelo acordado no es un concierto económico, ha replicado que "en ningún momento" el PSC habló de concierto, y que tampoco quedó reflejado en el acuerdo con ERC, y ha señalado que los republicanos se han mostrado satisfechos con el acuerdo alcanzado.

"Nadie puede decir que ha sido engañado. Nunca se ha hablado de concierto, nunca se ha dicho salir del régimen multilateral, y sí se ha hablado de un modelo de financiación singular que respete las singularidades (de Catalunya) en el régimen multilateral", y ha mencionado el respeto a la ordinalidad en el caso catalán.

PRESUPUESTOS EN CATALUNYA

Preguntada por si le ha sorprendido que ERC haya alejado la posibilidad de empezar a negociar ya los Presupuestos con el Govern tras presentarse este modelo de financiación, ha dicho que "estaba en el guión", porque se tienen que dar pasos todavía en la concreción de la recaudación de impuestos como el IRPF por parte de la Generalitat.

"Sí que estaba en el guión. Siempre hemos dicho que había dos vertientes: una era el modelo de financiación, y la otra era el sistema de recaudación. Y dijimos: primero una cosa y después la otra. Ahora entraremos, evidentemente, a trabajar todo lo que tiene que ver con la recaudación del IRPF", ha valorado.

Ha dicho que este mes de enero es fundamental en este sentido, y ha hecho referencia al inicio de las sesiones parlamentarias en el Congreso y la proposición de ley de ERC sobre el IRPF, y tras ello, ha considerado que la lógica de confianza hay con los republicanos abre un "escenario favorable a iniciar, cuando toque, nuevas negociaciones".

RODALIES DE CATALUNYA

Finalmente, respecto a la constitución de la empresa mixta Gobierno-Generalitat Rodalies de Catalunya, ha dicho que el hecho que se presente este lunes es una prueba de que el PSC cumple y es de fiar con sus socios, y ha defendido que es un cambio que no va a ser "superficial".

Ha confiado en que el camino para una nueva forma de gobernar las infraestructuras ferroviarias catalanas se note en la mejora de los estándares de calidad del servicio, ante las "incidencias y complejidades" del actual servicio.

"Últimamente, se han concretado inversiones muy importantes que confiamos en que mejoren esta situación, pero estamos convencidos de que esta nueva sociedad, que debe gestionar y coordinar el sistema ferroviario, también será un aspecto determinante en la mejora del funcionamiento y de la operativa", ha valorado la portavoz.