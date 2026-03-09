Moret (PSC) insiste en que agotarán la negociación con ERC: "Nadie ha descartado el IRPF"

Archivo - La viceprimera secretaria del PSC, Lluïsa Moret, en una imagen de archivo - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha insistido este lunes en que agotarán la negociación con ERC para lograr su apoyo al proyecto de Presupuestos de 2026, dejando claro que "nadie ha descartado el IRPF".

"La tramitación parlamentaria de estos Presupuestos empieza el 20 de marzo. Éste es el plan. Agotaremos hasta el último momento nuestras negociaciones, trabajo e interacciones con ERC con la voluntad de buscar un acuerdo", ha subrayado en una entrevista en TV3 recogida por Europa Press.

Tras admitir la complejidad que supone la cuestión de la cesión del IRPF, ha salido en defensa del papel que juega en todo ello, también en la negociación del nuevo modelo de financiación, la vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, que es secretaria general del PSOE de Andalucía.

"La ejecutiva del PSOE aprobó el pacto de investidura que contempla el IRPF. El acuerdo de la bilateral entre gobiernos también recoge el tema de los procesos de recaudación de impuestos. Un compromiso más claro que éste difícilmente lo encontraremos", ha añadido.

Con la certeza de que habrá Presupuestos, Moret ha rechazado así contemplar otros escenarios y señala que "nada de lo que contempla el acuerdo de investidura ha sido un error".

SANT BOI

La también presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) ha manifestado que repetirá como candidata en las elecciones municipales de 2027.

"En principio, éste es el escenario. A mí me gusta la política municipal", ha recalcado.