Moret (PSC) a Junts: "Si alguien ha trabajado en contra de Catalunya se llama Feijóo y PP"

La vicesecretaria primera y portavoz del PSC, Lluïsa Moret - EUROPA PRESS

BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria primera y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha avisado este lunes a Junts de que "si alguien ha trabajado en contra de Catalunya se llama (Alberto Núñez) Feijóo y PP".

Lo ha dicho en una rueda de prensa después de que el presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, haya aludido a la formación de Carles Puigdemont y al PNV al asegurar que con sus votos habría la mayoría necesaria para forzar una moción de censura e ir a elecciones.

"No nos sorprende. Es más de lo mismo. Nos entristece que el jefe de la oposición española, en vez de dar respuestas a los problemas del país, sólo tenga un objetivo: derribar a cualquier precio el Gobierno de Pedro Sánchez", ha lamentado.

Tras ello, Moret ha acusado a Feijóo de ser quién más ha trabajado "en contra de Catalunya, del catalán y de la amnistía", por lo que cree que Junts deberá explicarse si le prestan apoyo.

"Si quieren acompañar a la fuerza política que más explícitamente ha estado en contra del país, de lo que beneficia a los catalanes y muchas cosas que afectan a Junts, como la Ley de Amnistía, lo deberán explicar si toca", ha destacado.

También ha constatado que Feijóo permite acuerdos con Vox, por lo que "si Junts y PNV quieren sumarse a este PP que pacta con Vox, centralista y centralizador, que no reconoce las lenguas oficiales y lucha contra legislaciones específicas como la amnistía, es lo más inadecuado para Catalunya y España".