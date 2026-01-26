Moret (PSC) muestra su apoyo absoluto a Paneque: "No es el momento de hablar de dimisiones"

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una rueda de prensa en la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA, 26 Ene. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha trasladado el apoyo absoluto, en sus palabras, del partido a la consellera de Territorio, Vivienda y Transición Ecológica de la Generalitat, Sílvia Paneque, por la situación de Rodalies: "No es el momento de hablar de dimisiones".

Lo ha manifestado en una rueda de prensa este lunes desde la sede del partido, en la que ha defendido que la prioridad debe ser buscar soluciones y concentrar todos los esfuerzos en que Rodalies funcione "con las mínimas incidencias posibles" y garantizar el derecho a la movilidad con seguridad.

Preguntada por si debe haber dimisiones en el Govern, en el Gobierno, o en Renfe o Adif, ha dicho que una vez se restituya la situación, "pasarán las cosas que tengan que pasar" y se entrará en otro tipo de reflexiones y otro tipo de demandas, textualmente.

"Todas estas cosas, creo que necesitan su hoja de ruta, necesitan sus momentos, y ahora yo creo que no es el momento de hablar de dimisiones", ha expresado.

Sobre las críticas de la oposición a la gestión del Govern, ha replicado que el Ejecutivo "han estado desde el primer momento al pie del cañón" y trabajando incansablemente para revertir la situación.

Preguntada por si cree que el Govern ha sido suficientemente exigente con Adif y Renfe, ha dicho que no han dejado de serlo, y que ser exigentes es pedir "soluciones inmediatas" y sólidas para retomar el servicio.

EMPRESA MIXTA

Moret ha defendido que Rodalies ha sido desde el principio una prioridad del Govern, y que la constitución de la empresa mixta con el Gobierno es prueba de ello: "Tenemos claro que cambiará y revertirá la situación que ahora estamos sufriendo con la red ferroviaria catalana y, especialmente, con el servicio de Rodalies".

Preguntada por si esta empresa debe aspirar a no contar con la participación de Renfe, ha respondido que los acuerdos de investidura y de constitución de la empresa mixta no contemplan esta posibilidad.

"Estos acuerdos dicen muy bien qué debe ser esta sociedad, que debe haber esta sociedad catalana, y dicen muy bien cuáles deben ser las responsabilidades de esta sociedad catalana", ha defendido.

RELACIÓN CON LOS SOCIOS

Sobre si esta situación y las críticas de sus socios puede influir en las negociaciones para los Presupuestos de la Generalitat, que el Govern pretende aprobar este primer trimestre de 2026, ha respondido que la prioridad ahora mismo es recuperar Rodalies, pero que siguen estando "en primera línea" otros temas clave como las cuentas públicas.

"(Rodalies). Esta es la prioridad. E insisto, esto no quiere decir que no vamos a seguir trabajando para generar espacios de debate y de consenso dirigidos a otros acuerdos, como puede ser la pretensión y el objetivo de contar con los Presupuestos", ha expresado.

SALVADOR ILLA

Finalmente, preguntada por el papel del presidente de la Generalitat, Salvador Illa, y por si esta crisis se hubiera dirigido de forma diferente ante su hospitalización, ha respondido que Illa se encuentra en el hospital recuperándose de su enfermedad.

"Lo que podemos decir es que, obviamente tenemos contactos con el presidente, y el presidente está en el hospital. El presidente está hospitalizado recuperándose de la patología que el equipo médico compartió con todos vosotros. Por tanto, esta es la situación actual. El presidente está en el hospital recuperándose", se ha limitado a responder.