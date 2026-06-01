Moret (PSC) rechaza que Illa deba comparecer en el Parlament y niega "guerra sucia" del partido

La vicesecretaria primera y portavoz del PSC, Lluïsa Moret - EUROPA PRESS

BARCELONA, 1 Jun. (EUROPA PRESS) -

La vicesecretaria primera y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha rechazado este lunes que el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, deba comparecer en el Parlament para dar explicaciones sobre las investigaciones judiciales que afectan al PSOE, y que salpican a los socialistas catalanes, y ha negado "guerra sucia" de su partido.

"No es oportuno ni necesario que haga ninguna comparecencia en el Parlament.

Illa siempre está atento y, si algo le caracteriza, es que es una persona transparente", ha sostenido en rueda de prensa después de diversos grupos, como ERC, Junts, PP y Vox, hayan pedido que el presidente catalán dé explicaciones.

Pese a admitir que las últimas semanas han sido complejas por las noticias que se publican, ha manifestado su respeto por la acción de la justicia, a la vez que ha reclamado respeto "por la presunción de inocencia y la honorabilidad de las personas".

Según Moret, el PSC ha hecho "bien las cosas" después de que el juez de la Audiencia Nacional Santiago Pedraz, que instruye el 'caso Leire Díez', requiriera al PSOE toda la información sobre la campaña del PSC en las elecciones al Parlament de 2024.

"Hemos respetado, en todo momento, la legislación electoral y hemos actuado con total transparencia. Toda la documentación relativa a la campaña de 2024 está depositada en la Sindicatura de Cuentas y ha sido objetivo del informe correspondiente", ha explicado la dirigente socialista, que desconoce el motivo por el que se ha pedido esta información.

Tras añadir que han colaborado y seguirán colaborando con las autoridades judiciales cuando sea necesario para que se aclare todo lo antes posible, no cree que dichas informaciones acaben impactando en el resultado de las municipales ni en la confianza de los ciudadanos en relación a las candidaturas socialistas.

IMPACTADOS PERO "MOTIVADÍSIMOS"

De hecho, la también presidenta de la Diputación de Barcelona y alcaldesa de Sant Boi de Llobregat (Barcelona) ha asegurado que los militantes y simpatizantes con los que ha hablado este fin de semana están impactados pero "motivadísimos" y con ganas de explicar qué significa y cuáles son los valores socialistas.

Ante las críticas de Junts por las citadas investigaciones judiciales a los socialistas, Moret ha negado que el PSC haya practicado la "guerra sucia" contra este partido, argumento con el que, a su juicio, intentan justificar su derrota en las urnas.

"Todo el mundo tiene derecho, evidentemente, a justificar sus fracasos y derrotas, pero utilizando manifestaciones e informaciones que no son ciertas, que no están contrastadas o probadas, me sorprende", ha apuntado.

MUNICIPALES

A falta de un año para las elecciones municipales, Moret ha avanzado que el sábado 13 de junio celebrarán un Consell Nacional donde darán a conocer los nombres de candidatos de municipios donde no gobiernan o son nuevos.

Sobre si se anunciará quién encabezará la lista de Girona, ha indicado que las capitales de provincia las dejarán "para más adelante", sin más concreciones.

Además del encuentro de este junio, el partido tiene previsto nombrar al resto de candidatos en noviembre y en febrero del año que viene.