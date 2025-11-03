Moret (PSC) reprocha a Feijóo no haber sido "capaz de coger las riendas" para hacer dimitir a Mazón

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en rueda de prensa - EUROPA PRESS

BARCELONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha reprochado al presidente del PP, Alberto Núñez Feijóo, no haber sido "capaz de coger las riendas" de su partido para hacer dimitir al presidente de la Comunidad Valenciana, Carlos Mazón.

En rueda de prensa desde la sede del partido este lunes ha dicho que la dimisión de Mazón es "incuestionable y necesaria" como acto de justicia y de restauración de la dignidad de las víctimas de la dana, en sus palabras.

También ha pedido a Feijóo que dé explicaciones porque, a su parecer, "su liderazgo ha hecho que la situación se alargue innecesariamente y ha puesto por delante los intereses del partido y sus pactos con Vox".

Además, ha criticado que Mazón, en su comparecencia este lunes, "ha vuelto a depositar las responsabilidades en otros y solo ha servido para defenderse, justificarse y victimizarse".

"Lo que queda, evidentemente, es que los valencianos se manifiesten y opinen sobre este hecho, es decir, que puedan expresarse ante este contexto", ha remarcado en referencia a una posible convocatoria electoral.