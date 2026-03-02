Moret (PSC) ve margen para los Presupuestos y que "pueden pasar muchas cosas" antes de la totalidad

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, en una rueda de prensa desde la sede del partido - EUROPA PRESS

BARCELONA, 2 Mar. (EUROPA PRESS) -

La viceprimera secretaria y portavoz del PSC, Lluïsa Moret, ha sostenido que hay margen para llegar a un acuerdo con ERC para los Presupuestos de la Generalitat hasta el debate de totalidad en el Parlament, el 20 de marzo.

"Creemos que todavía hay muchos días hasta el inicio del debate parlamentario, de hecho casi 20, y en estos días pueden pasar muchas cosas y nosotros apelamos, como siempre, al trabajo intenso, a la negociación y a la búsqueda de acuerdos", ha dicho en una rueda de prensa desde la sede del partido este lunes.

Junts ya ha anunciado una enmienda a la totalidad al proyecto, igual que ERC, que no la ha presentado todavía y, sobre esto, Moret ha expresado "total respeto" a las decisiones de los grupos parlamentarios, pero que en los días que quedan hasta el inicio del debate a la totalidad puede cerrarse un acuerdo.

"HUIR DEL RUIDO"

La portavoz del partido ve margen para la negociación, y cree que la discreción es la mejor herramienta para un posible acuerdo: "Temas tan delicados como estos requieren discreción, requieren de absoluta discreción", y ha dicho que los ciudadanos piden certezas y no especulaciones para no generar frustración.

"Debemos huir del ruido. Necesitamos concentrarnos todos juntos con lo que tenemos entre manos, que es muy importante para este país", ha resumido.

AVANCES EN EL IRPF

Preguntada por si su función es presionar al PSOE para avances en la recaudación del IRPF, como reclama ERC, ha dicho que el PSC no presiona a ERC ni a nadie, que nunca lo han hecho, y que su función es la de trabajar para que salgan adelante las cuentas: "No es un tema de presión, es un tema de responsabilidad".

Sobre si el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y el presidente de la Generalitat, Salvador Illa, han abordado la cuestión estos días en Barcelona, ha respondido que desconoce las conversaciones que hayan podido tener, pero que el PSC no dice "lo que tiene que hacer el PSOE ni lo que tiene que hacer la vicepresidenta Montero", ministra de Hacienda.

ÚNICO ESCENARIO

Según los socialistas, aprobar los Presupuestos es el único escenario que contemplan, porque además el proyecto presentado por el Govern es "el más ambicioso de la historia del Govern de la Generalitat" y da respuesta a las necesidades de los ciudadanos y pone los recursos necesarios para los servicios públicos.

Ha descartado valorar otros escenarios, como la convocatoria electoral: "Yo siempre digo que no sé nada de fútbol, pero lo único que sé de fútbol es aquello de 'partido a partido'. Y ahora estamos en el partido que toca, y este partido se llama Presupuestos".