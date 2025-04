Morillas (Cidob): cuanto más se busca entender la guerra en Gaza, más difícil es "imaginar la paz"

El director del Cidob, Pol Morillas, en la jornada 'War and Peace in the 21st Century. The future of the Middle East' en el Palau de Pedralbes.

El director del Cidob, Pol Morillas, en la jornada 'War and Peace in the 21st Century. The future of the Middle East' en el Palau de Pedralbes. - CIDOB

Lamenta que la Unión Europea "ha desaparecido como actor" en el conflicto de Gaza

BARCELONA, 5 Abr. (EUROPA PRESS) -

El director del Cidob, Pol Morillas, ha asegurado este sábado que cuanto más se intenta entender la guerra y el conflicto en Gaza, más difícil es "imaginar la paz", como conclusión de la jornada 'War and Peace in the 21st Century. The future of the Middle East' organizada por el Cidob en el Palau de Pedralbes de Barcleona.

Morillas ha sido el encargado de clausurar la jornada junto con el conseller de Unión Europea y Acción Exterior de la Generalitat, Jaume Duch, y había sido inaugurada por el presidente del Cidob y ex alto representante de la Unión Europea para la Política Exterior, Josep Borell, y el alcalde de Barcelona, Jaume Collboni.

El director del Cidob ha explicado las dicotomías que han surgido durante los debates, como por ejemplo si se puede pensar en las políticas a impulsar tras el conflicto en Gaza o hay que "focalizarse en la violencia" actual del conflicto.

También se ha abordado temas como quién puede liderar la paz, si deben ser líderes fuertes o la sociedad civil, y los ponentes han reflexionado sobre de dónde pueden venir esos líderes, si pueden ser internos o externos, así como el rol de Estados Unidos y de la UE, tras lo que Morillas ha lamentado que la Unión Europea "ha desaparecido como actor" en el conflicto.

En cuanto a la solución del conflicto, la conversación ha derivado en si se debe imaginar una solución particular o una para una nueva arquitectura regional, y si es compatible la fragmentación con un nuevo orden regional.

"Como prometí, no hay respuestas a este debate. Quedan muchas preguntas por resolver, pero fue una conversación muy enriquecedora, y creo que realmente contribuimos a esclarecer el asunto", ha concluido Morillas.

LOS EXPERTOS

Durante las jornada, el exdirector general del Ministerio de Asuntos Exteriores de Israel, Avi Gil, ha expresado su voluntad de que se ponga fin a la guerra, se ha preguntado cuál será el futuro liderazgo en Palestina, y ha sostenido que la Unión Europea puede "contribuir mucho" a una solución.

El investigador y exembajador de Francia en Estados Unidos e Israel, Gérard Araud, ha lamentado que la ONU está tan dividida como en los tiempos de la guerra fía, y ha asegurado que el Gobierno de Israel "no quiere negociar", sino anexionar Cisjordania, mientras que el director del Arab Center for Research and Policy Studies, Salam Kawakibi, ha instado a la UE a presionar para desarmar Hezbollá.

Por su parte, la directora del Programa sobre Oriente Medio del Wilson Center, Merissa Khurma, ha alertado sobre el incremento de los grupos radicales en la región y ha criticado que los Acuerdos de Israel ignoran la cuestión palestina.

La directora del programa sobre Oriente Medio y Norte de África de Chatham Hous, Sanam Vakil, ha apostado por mejorar los Acuerdos de Abraham "para que sean más inclusivos", mientras que la investigadora senior y directora-fundadora del programa sobre Egipto y el Cuerno de África del Middle East Institute, Mirette F. Mabrouk, ha avisado de que el desarme de la región será un proceso largo, aunque lo ve posible, y ha apostado por acompañarlo de políticas de desarrollo.