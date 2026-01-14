Un mosso fuera de servicio detiene al ladrón de una joyería en Vilanova i la Geltrú (Barcelona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un agente de Mossos d'Esquadra fuera de servicio detuvo el pasado 9 de enero a un joven de 18 años como presunto autor de un robo con violencia en una joyería de Vilanova i la Geltrú (Barcelona), informa el cuerpo catalán en un comunicado este miércoles.

Los hechos sucedieron a primera hora de la mañana cuando el agente, que había salido minutos antes del local, escuchó cristales rompiéndose y los gritos de una persona que pedía ayuda, por lo que entró a la joyería y se encontró la puerta de acceso forzada y al sospechoso a punto de huir con un maletín con joyas valoradas en 20.000 euros.

Ya en el exterior, el mosso retuvo al joven con la ayuda del propietario hasta que llegaron diversas patrullas de la Policía Local y de Mossos, que trasladaron al detenido a comisaría para posteriormente pasar a disposición judicial.