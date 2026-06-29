Un mosso fuera de servicio rescata a una mujer de 76 años que se ahogaba en L'Escala (Girona)

Archivo - Ambulancias en la nueva sede del SEM, a 18 de febrero de 2026, en LHospitalet de Llobregat, Catalunya (España). - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

GIRONA 29 Jun. (EUROPA PRESS) -

Un agente de los Mossos d'Esquadra fuera de servicio rescató el pasado lunes en la playa de les Barques de L'Escala (Girona) a una mujer de 76 años que estaba inconsciente en el agua y a la que le realizó las maniobras de reanimación.

Según informa la policía catalana en un comunicado, los hechos sucedieron sobre las 17 horas cuando bañistas empezaron a pedir ayuda al ver a una mujer flotando bocabajo en el agua.

El agente, que había sido socorrista, comprobó que no respiraba y la reanimó, si bien los efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) la trasladaron al hospital, donde se ha recuperado favorablemente tras estar ingresada unos días.