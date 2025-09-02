Un mosso herido al estrellarse con la moto contra un escaparate de Barcelona en una persecución

Archivo - Recurso de una detención de los Mososs d'Esquadra - MOSSOS D'ESQUADRA - Archivo

BARCELONA 2 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un agente de los Mossos d'Esquadra ha encastado "accidentalmente" su moto en un escaparate de una tienda de Barcelona durante un persecución policial este martes por la tarde, según han informado fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'Betevé', el mosso, que es un agente de los Guilla --la unidad de motos de los Mossos--, había sido requerido para dar apoyo a una patrulla de paisano de Ciutat Vella para interceptar a los presuntos autores de un robo.

Fuentes policiales han explicado a Europa Press que los hechos se produjeron tras el robo de un reloj en el que presuntamente participaron 3 personas, que huyeron del lugar de los hechos.

Fue durante el seguimiento de los sospechosos cuando el mosso se estrelló contra el escaparate de una tienda de la Via Laietana, resultando herido leve.

Los 3 sospechosos han sido detenidos y los mossos han podido recuperar el reloj.