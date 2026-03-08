Mossos alcanza un "máximo histórico" al ser el cuerpo con más mujeres en España, un 24,91%

Archivo - Varias personas trabajan en el Centro de control de Transportes Metropolitanos de Barcelona (TMB), a 13 de noviembre de 2025, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Los Mossos d'Esquadra sumaron en 2025 19.885 efectivos, de los cuales 4.953 mujeres (24,91%), lo que sitúa a la policía catalana en un "máximo histórico" y sitúa al cuerpo como la policía del Estado con mayor presencia femenina, informa en un comunicado este domingo.

Por otro lado, los datos también reflejan que la presencia de mujeres en cargos de responsabilidad ha seguido una progresión notable, ya que el 14,41% de los mandos son mujeres, respecto al 13,49% que se registró en 2023.

En categorías superiores, se mantiene el récord alcanzado en 2024 con 7 mujeres comisarias, que representan el 30,43% del total.

PLA IGUALTAT

Desde 2022, el sistema de reserva de plazas aplicado a las convocatorias de acceso y promoción se ha convertido en una de las medidas "más decisivas" del Pla Igualtat para incrementar la incorporación de mujeres en el cuerpo, cuya actuación ha ido acompañada de la transformación de procesos selectivos para eliminar sesgos de género y asegurar la igualdad real de oportunidades.

El porcentaje de mujeres candidatas ha pasado del 30% (convocatoria 46/21) al 35% en 2025, y las promociones más recientes con reserva de plazas han superado por primera vez el 40% de mujeres que finalmente accedían al cuerpo.

Además, por primera vez, las convocatorias de ascenso convocadas en 2025 han incorporado la territorialización del proceso de promoción interna, una medida que permite que los profesionales puedan progresar sin tener que asumir movilidades geográficas, lo que "favorece la conciliación".