Los Mossos asumen las investigación del descarrilamiento de un tren en Gelida (Barcelona)

Accidente ferroviario en Gelida por el descarrilamiento de un tren tras la caída de un muro de contención - LORENA SOPENA - EUROPA PRESS

BARCELONA 20 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han asumido la investigación del descarrilamiento de un tren de Rodalies en Gelida (Barcelona) este martes, en el que ha fallecido el maquinista y han resultado heridas una quincena de personas.

Agentes del Área Central Aeroportuària i de Transport Públic de los Mossos, que se encarga de la investigación de accidentes ferroviarios, "se ha desplazado hasta el lugar del siniestro para iniciar las primeras gestiones de investigación", informan en un comunicado.

Los Mossos están realizando las gestiones para identificar a la víctima mortal y poder proporcionar la información oficial a la familia.