Los Mossos blindan los accesos a la plaza de la Mineria de Barcelona por el acto de Abascal

Un grupo de personas durante una concentración antifascista contra un acto de Vox en Barcelona
Un grupo de personas durante una concentración antifascista contra un acto de Vox en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press
Europa Press Catalunya
Publicado: viernes, 18 septiembre 2026 19:36
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BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Brigada Mòbil (BRIMO) de los Mossos d'Esquadra blinda todos los accesos a la plaza de la Mineria de Sants de Barcelona, donde el líder de Vox, Santiago Abascal, y el de Catalunya, Ignacio Garriga, celebran un acto este viernes por la tarde.

Unos 200 antifascistas gritan proclamas contra el partido que consideran "fascista" y contra los agentes de orden público, que con diversos furgones impiden su entrada.

Se ha producido algún lanzamiento que ha obligado a los agentes a protegerse con el escudo, pero los incidentes no han escalado.

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