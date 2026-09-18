Los Mossos blindan los accesos a la plaza de la Mineria de Barcelona por el acto de Abascal

Un grupo de personas durante una concentración antifascista contra un acto de Vox en Barcelona - David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 18 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Brigada Mòbil (BRIMO) de los Mossos d'Esquadra blinda todos los accesos a la plaza de la Mineria de Sants de Barcelona, donde el líder de Vox, Santiago Abascal, y el de Catalunya, Ignacio Garriga, celebran un acto este viernes por la tarde.

Unos 200 antifascistas gritan proclamas contra el partido que consideran "fascista" y contra los agentes de orden público, que con diversos furgones impiden su entrada.

Se ha producido algún lanzamiento que ha obligado a los agentes a protegerse con el escudo, pero los incidentes no han escalado.