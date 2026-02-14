Los Mossos buscan al autor de un apuñalamiento durante una pelea en Vilassar de Mar (Barcelona)

Archivo - Unas ambulancias, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra buscan al presunto autor de un apuñalamiento con arma blanca durante una pelea la noche del viernes a este sábado en Vilassar de Mar (Barcelona), según han explicado fuentes policiales a Europa Press.

La agresión, por la que Mossos ha iniciado una investigación, se ha producido a la salida de un local de ocio del municipio poco antes de las 11.30 horas de la noche, y el hombre herido ha sido trasladado al hospital.

Según ha avanzado 'El Caso', unos testigos alertaron a emergencias explicando que había una pelea violenta, y hasta el lugar se trasladaron diversas patrullas de los Mossos d'Esquadra y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), pero a la llegada de los efectivos solo quedaba la víctima.