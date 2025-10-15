Los Mossos cargan contra manifestantes concentrados ante el consulado de Israel en Barcelona

Un contenedor quemado durante en una marcha unitaria de entidades propalestinas - David Zorrakino - Europa Press
Publicado: miércoles, 15 octubre 2025 20:36

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Brigada Mòvil (Brimo) de los Mossos d'Esquadra ha cargado este miércoles cerca de las 20.20 horas contra algunos manifestantes por Palestina, y ha iniciado un "carrusel" por las calles cercanas al consulado de Israel con el objetivo de disuadirlos.

Los agentes han bajado de las furgonetas en diversas ocasiones y han usado su defensa para dispersar a la multitud, que todavía pertenece ante el consulado cantando proclamas contra la policía catalana y el "estado genocida de Israel".

También han usado el gas pimienta contra algunos de los encapuchados, que están colocando contenedores en algunas de las carreteras para barrar el paso a los agentes.

