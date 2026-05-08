Mossos defiende que la infiltración en una asamblea docente se debe a una "obligación normativa"

Archivo - Escudo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 8 May. (EUROPA PRESS) -

La Dirección General de los Mossos d'Esquadra ha defendido que la infiltración de agentes de paisano en una asamblea docente en Barcelona no se trata de una decisión discrecional del cuerpo policial, sino que se basa en el cumplimiento de una "obligación normativa", expresa el cuerpo en un comunicado este viernes.

Indica que la Comissaria General d'Informació (CGINF) tiene atribuidas por ley, concretamente por el artículo 109 del Decreto de estructura de la Dirección General de la Policia, "funciones específicas de recogida y tratamiento de información de carácter operativo referida a la conflictividad laboral y social", reza la norma.

"El objetivo explícito de estas funciones es poder realizar una valoración de amenazas y riesgos", indica el actual decreto de estructura que se aprobó en 2023, y que también constaban en el anterior de 2011.

El cuerpo policial asegura que respeta y defiende el derecho a reunión, el derecho a huelga y a la libertad sindical, así como al resto de derechos individuales y colectivos: "Tenemos la obligación legal de garantizarlos todos así como la seguridad pública".

Finalmente, el comunicado concluye que la obligación de los Mossos es velar para que "estos derechos se puedan ejercer de forma segura para todos" y se vuelven a poner a disposición de los grupos parlamentarios para explicar las actuaciones.