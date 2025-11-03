Los Mossos desmantelan un cultivo de marihuana en un bosque de Pontils (Tarragona)

TARRAGONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han desmantelado un cultivo de marihuana en una zona boscosa de Pontils (Tarragona), ha informado el cuerpo policial en un comunicado este lunes.

A principios de septiembre, los mossos descubrieron la existencia de una plantación de marihuana en el bancal de una zona de difícil acceso y, el pasado jueves, efectivos de la Unidad de Seguridad Ciudadana de la comisaría de Montblanc (Tarragona) y del Área Regional de Recursos Operativos (ARRO) se desplegaron en el lugar.

Los agentes localizaron un total de 2.514 plantas de marihuana de más de un metro de alto, así como un sistema de riego formado por unas canalizaciones de agua procedente del río Gaià.

A pocos metros localizaron un campamento con diversas tiendas de campaña, donde hallaron alimentos, bebidas, mochilas, ropa y productos fitosanitarios para favorecer el crecimiento del cultivo.

Con ayuda de una empresa especializada y la correspondiente autorización judicial, los mossos destruyeron las plantas en el mismo lugar, desmantelaron el sistema de riego y el campamento, mientras mantienen abiertas las gestiones sobre este cultivo y continuarán con la búsqueda de otros en la zona.