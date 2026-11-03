Los Mossos desmantelan una plantación de marihuana y detienen a un hombre en Tortosa (Tarragona)

Un agente de los Mossos d'Esquadra en la plantación de marihuana desmantelada en Tortosa (Tarragona) el pasado domingo - MOSSOS

TARRAGONA 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron el pasado domingo, 1 de noviembre, a un hombre de 30 años como presunto autor de un delito de tráfico de drogas y un delito de defraudación del fluido eléctrico y desmantelaron una plantación de marihuana en Tortosa (Tarragona), ha informado el cuerpo policial en un comunicado este martes.

La operación se produjeron sobre las 22 horas del domingo, después de que los mossos detectaran la existencia de una posible plantación de marihuana en un domicilio de la calle Cabanes, en el centro histórico de la localidad, tras observar que tenía las ventanas tapadas y varios aparatos de aire acondicionado que desprendían un fuerte olor a esta sustancia.

En una entrada y registro, hallaron 10 envoltorios de cocaína y comprobaron que la estructura se había modificado para albergar una plantación interior de marihuana, decomisando un total de 327 plantas, y que se habían instalado aires acondicionados, ventiladores y lámparas que estaban enganchados de forma ilegal a la red eléctrica, motivo por el que el sospechoso fue detenido, si bien ha quedado en libertad con medidas cautelares.