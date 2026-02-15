Los Mossos d'Esquadra detectan 204 casos de posible radicalización violenta en 2025

Archivo - Coche de los Mossos d'Esquadra - ARCHIVO

BARCELONA, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detectado, en 2025, 204 casos de posibles procesos de radicalización violenta, la mayoría de los cuales en fases iniciales y sin representar "una amenaza concreta" para la sociedad.

En un comunicado de este domingo, detallan que 161 de las alertas correspondían a procesos de radicalización violenta, y 47 a casos de impacto educativo y social, que pese a no estar directamente asociados a los extremismos violentos, se abordaron a través de los protocolos Prev.

De los casos conocidos, un 62% estaban relacionados con yihadismo, un 11% con la ultraderecha, y un 6% con extremismos de otras tipologías; el 21% restante eran casos que afectaban "la cohesión social y la convivencia" en centros educativos y centros de menores de protección.

Del total de alertas recibidas, 12 comportaron su notificación a Fiscalía, y se instruyeron diligencias penales; 3 de estos casos estaban vinculados al ámbito de la ultraderecha, y 10 al yihadismo.

FORMACIÓN EN EXTREMISMOS VIOLENTOS

La Comissaria General d'Informació de los Mossos d'Esquadra (CGInf) ha organizado, en 2025, 243 formaciones en materia de prevención de "extremismos violentos", un 20% más que al año anterior, dirigidas a un total de 6.344 profesionales de distintos sectores.

El objetivo de dichas sesiones es mejorar la comprensión de los procesos de radicalización violenta, identificar los riesgos que suponen, ampliar la red de colaboración para la prevención de la radicalización violenta e impulsar mecanismos de intervención individualizados en aquellos casos conocidos.

Para la coordinación del protocolo Prev, de prevención de la radicalización, Mossos ha participado en 366 reuniones de varios ámbitos, como colaboración con policías locales, reuniones territoriales de coordinación interna y mesas multiagencia, entre otros.

REDES SOCIALES

La CGInf participa en el Protocolo europeo de respuesta frente a situaciones de crisis en línea, que coordina la Unidad de redes de la Europol y, a nivel español, el Centro de inteligencia contra el terrorismo y el crimen organizado (Citco).

La última acción liderada por el Citco en que participaron los Mossos --junto a otras policías del Estado y de Europa-- se celebró entre el 14 de abril y el 27 de mayo de 2025, y culminó con la retirada de más de 2.000 contenidos terroristas y de extremismos violentos.