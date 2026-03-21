Los Mossos detienen a 87 multirreincidentes en un dispositivo del Pla Kanpai en Barcelona

Imagen de un dispositivo del Pla Kanpai. - MOSSOS D'ESQUADRA

BARCELONA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido a 87 personas en un nuevo dispositivo policial del Pla Kanpai, desplegado en la ciudad de Barcelona y el área metropolitana con el objetivo de combatir a los delincuentes reincidentes que actúan en la zona, informa el cuerpo en una publicación en 'X' este sábado.

Los arrestados durante este operativo acumulan un total de 293 antecedentes policiales previos.

El balance final de la intervención incluye también a 29 personas investigadas por la vía penal y la tramitación de 232 denuncias administrativas.