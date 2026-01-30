Los Mossos detienen a dos hombres por cultivar marihuana en La Torre de Claramunt (Barcelona)

Plantación de marihuana desmantelada por los Mossos d'Esquadra en una vivienda de La Torre de Claramunt (Barcelona) - MOSSOS

BARCELONA 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra detuvieron este miércoles a dos hombres de 22 y 31 años como presuntos autores de delitos contra la salud pública y defraudación de fluido eléctrico por cultivar marihuana en una vivienda de La Torre de Claramunt (Barcelona), según ha informado el cuerpo policial en un comunicado este viernes.

La investigación se inició a mediados de diciembre de 2025 y constató la existencia de un cultivo interior intensivo, por lo que el 28 de enero se efectuó una entrada y registro en la casa, donde se localizaron un total de 1.342 plantas de marihuana, una bolsa con 50 gramos de cogollos, además de una compleja instalación con pantallas de luz, aire acondicionado y filtros de olor.

El suministro eléctrico de la casa --en la que se desmantelaron plantaciones de marihuana en 2020 y 2025-- había sido manipulado y el consumo equivalía al de un bloque de pisos entero, lo que comportaba un grave riesgo de incendio para los vecinos.