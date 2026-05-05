Los Mossos detienen a una mujer de 31 años después de que asegure haber matado a su marido

Dispositivo en marcha de los Mossos . - MOSSOS D'ESQUADRA

MADRID 5 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido en la tarde de este lunes a una mujer de 31 años relacionada, presuntamente, con la muerte de un hombre en la localidad de Salt (Girona) después de haberse presentado en dependencias policiales diciendo haber matado a su marido.

Posteriormente, el cuerpo autonómico ha encontrado el cadáver del hombre con signos de violencia, en el lugar de los hechos.

La División de Investigación Criminal de los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para conocer lo sucedido, según han informado fuentes de la policía catalana.