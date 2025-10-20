Los Mossos detienen a 2 personas y desmantelan 2 cultivos de marihuana en Montferri (Tarragona)

TARRAGONA 20 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Unidad de Seguridad Ciudadana de Mossos d'Esquadra de la comisaría de l'Alt Camp-Conca de Barberà (Tarragona) ha desmantelado dos cultivos de marihuana en Montferri (Tarragona) y ha detenido a dos hombres de 37 y 51 años, ha informado la policía en un comunicado este lunes.

Los hechos se produjeron sobre las 9.30 horas del pasado miércoles cuando, durante un patrullaje preventivo, los agentes confirmaron la existencia de una plantación en el interior de una casa ubicada en la urbanización Alzineta del citado municipio, de la que procedía un fuerte olor a marihuana y ruido de motores.

En la entrada y registro se localizaron 930 plantas en avanzado estado de crecimiento repartidas en cuatro estancias, por lo que detuvieron a dos hombres como presuntos autores de delitos de tráfico de drogas y defraudación del fluido eléctrico.

El jueves, los mossos localizaron un segundo cultivo en otra casa de la misma urbanización, donde fueron halladas 130 plantas más y los técnicos de la compañía comprobaron que, además de abastecerse de forma ilegal --como la anterior-- suponía un riesgo de seguridad para el resto de casas de la zona.

En estas dos actuaciones los mossos se incautaron también de todo tipo de herramientas usadas para el cultivo ilícito de marihuana, como transformadores, focos, aparatos de aire acondicionado, ventiladores, vaporizadores y productos fitosanitarios, entre otros.

Los dos detenidos han quedado en libertad con la obligación de personarse en los juzgados cuando les sea requerido y los mossos investigan por los mismos hechos a un tercero --un hombre de 75 años que cuidaba la segunda plantación--, que también tendrá que acudir ante la autoridad judicial cuando se le solicite.