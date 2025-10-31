Los Mossos detienen en Vila-seca (Tarragona) a tres hombres por robar con el método de la "mancha"

TARRAGONA 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han detenido este miércoles en Vila-seca (Tarragona) a tres hombres por presuntamente robar diversos objetos personales con el método de la "mancha", una práctica que consiste en distraer a la víctima tras lanzarle un líquido en la ropa y ayudar a limpiarlo, momento en el que roban las pertenencias y huyen rápidamente.

Una patrulla de paisano detectó a dos personas con gorra y mochilas negras que subían rápidamente a un vehículo con el conductor en su interior y cerca había un grupo de turistas, por lo que los siguieron y registraron el coche, donde localizaron diversos objetos que utilizados para llevar a cabo este tipo de robos, informa la policía catalana en un comunicado este viernes.

Dentro localizaron una docena de gorras, dos mochilas vacías, un bote de plástico con salsa, una bufanda y mascarillas quirúrgicas, y los agentes constataron también que se desplazaban con un vehículo robado, por lo que fueron arrestados por acumular 51 antecedentes policiales, y está previsto que pasen a disposición judicial en las próximas horas.