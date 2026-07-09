Mossos difunde la imagen con IA de una mujer hallada muerta en el Segre (Lleida) para identificarla

Imagen hecha con IA de la mujer que fue hallada muerta en el río Segre el 3 de junio
Imagen hecha con IA de la mujer que fue hallada muerta en el río Segre el 3 de junio - MOSSOS D'ESQUADRA
Europa Press Cataluña
Publicado: jueves, 9 julio 2026 10:32
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LLEIDA 9 Jul. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han difundido este jueves a través de sus redes sociales la imagen hecha con IA de una mujer que fue hallada muerta a la altura del puente dels Instituts, en el río Segre de Lleida el pasado 3 de junio, con el objetivo de recibir información que ayude a identificarla.

Según han informado a través de 'X', la mujer vestía una camisa rosa, mallas azules y zapatos deportivos negros, por lo que han habilitado un correo electrónico y un teléfono para cualquier información que ayude a identificarla.

El cadáver de la mujer fue localizado sobre las 15.00 horas del 3 de junio y los Mossos no observaron signos de violencia.

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