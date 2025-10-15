Mossos dispersa con gas pimienta a activistas por Palestina ante la estación de Sants de Barcelona

BARCELONA 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han lanzado gas pimienta este miércoles cerca de las 17.15 horas a manifestantes que estaban ubicados ante la estación de Sants de Barcelona, y que iniciarán una marcha a las 18.00, con el objetivo de dispersarlos ante la presencia de un autobús de un equipo de baloncesto de Israel que se dirige a Manresa (Barcelona).

Fuentes policiales han explicado a Europa Press que el uso del gas ha sido para intentar abrir paso al autobús ya que los manifestantes lo impedían, y señalan que se ha llegado a utilizar la defensa de los agentes de forma "puntual" porque alguno de los activistas ha sobrepasado la línea policial, explican.

Diversos activistas han cortado la calle Dolors Batlle i Sunyer con contenedores para barrar el paso a la policía catalana, con previsión de iniciar la manifestación.