Mossos investiga una agresión con arma blanca a un menor en Barcelona

BARCELONA 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra están investigando una presunta agresión con arma blanca a un menor de edad en la calle Mas Casanovas, en el barrio del Guinardó de Barcelona, que se produjo cerca de las 00.15 horas del 22 de octubre, informan fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'Betevé', el menor fue trasladado al hospital y actualmente está fuera de peligro.

Por ello, la policía catalana ha abierto una investigación para tratar de encontrar a los autores de los hechos.