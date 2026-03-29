Mossos investiga la muerte de un hombre de 28 años en una pelea en L'Hospitalet (Barcelona)

BARCELONA 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra investiga la muerte violenta de un hombre de 28 años en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), ha informado el cuerpo policial en un comunicado este domingo.

Los hechos se produjeron sobre las 22.25 horas del sábado, cuando los Mossos fueron alertados por un incidente en la avenida Isabel la Católica por una presunta pelea con dos personas heridas.

Hasta el lugar también acudieron cuatro dotaciones del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que atendieron a la dos víctimas: una de ellas murió en el lugar de los hechos, mientras que la otra fue trasladada a un centro hospitalario.