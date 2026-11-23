Archivo - Imagen de recurso de un vehículo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 23 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre en el distrito barcelonés de Sants-Montjuïc este lunes sobre las 6 horas tras recibir el aviso de varios testigos que alertaban de una pelea.

Los agentes se han dirigido al lugar de los hechos y han tenido conocimiento de que un hombre herido por arma de fuego había sido trasladado a un centro sanitario, donde ha acabado muriendo, informan en un comunicado.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha abierto una investigación para esclarecer los hechos y la investigación permanece bajo secreto de las actuaciones.