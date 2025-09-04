Mossos investiga a un policía local de Vila-seca (Tarragona) por presunto acoso sexual a 2 mujeres

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

Se le ha retirado el arma como medida provisional previa a la incoación de un expediente

TARRAGONA, 4 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan a un agente de la Policía Local de Vila-Seca (Tarragona) por presunto acoso sexual a 2 mujeres, han informado fuentes policiales a Europa Press.

Las mismas fuentes señalan que las dos denuncias se presentaron en agosto y que la División de Asuntos Internos (DAI) ha asumido la investigación de estos hechos.

LOS EPISODIOS

Según ha avanzado el digital 'Porta Enrere', el agente identificó a una chica por incumplir una ordenanza municipal durante la fiesta mayor y, presuntamente, unos días después le escribió varios mensajes a través de las redes.

Ante la duda de que se tratase de un policía --iba de paisano en el momento de la identificación-- y preocupada por el tratamiento de sus datos, la joven decidió presentar una denuncia.

El segundo episodio ocurrió también en agosto, cuando el policía presuntamente entró en los vestuarios de la comisaría y acosó a una de sus compañeras.

Según ha podido conocer Europa Press, el 26 de agosto la agente solicitó que se activase el protocolo contra el acoso laboral del Ayuntamiento y los Mossos confirmaron a la Policía local la existencia de 2 denuncias en contra del policía por hechos similares.

El consistorio acordó, como medida provisional previa a la incoación de un expediente disciplinario, la retirada del arma reglamentaria al agente.