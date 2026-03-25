Los Mossos investigan una violación a una menor en Lloret de Mar (Girona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra están investigando una violación por parte de un menor de 17 años a otra menor en Lloret de Mar (Girona), según ha podido confirmar Europa Press.

Como ha avanzado el 'Diari de Girona', la Policía Local del municipio detuvo este sábado a un joven de 17 años como presunto autor de una agresión sexual con penetración en un párking soterrado de la estación de autobuses.

Fue allí donde el chico fue sorprendido por diversos testigos, entre ellos un operario del servicio de limpieza vial que estaba trabajando y que escuchó gritos de ayuda y lloros de la víctima.

El mismo medio detalla que, tras intentar retenerle, el chico quiso huir y se resistió violentamente, provocando heridas leves a los testimonios, que consiguieron custodiarlo hasta que la policía local llegó y lo arrestó.

Los Mossos han asumido la investigación para tratar de esclarecer los hechos.