Los Mossos investigan la muerte de una mujer que ha caído de un balcón en L'Hospitalet (Barcelona)

BARCELONA 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación para esclarecer las causas de la muerte de una mujer la madrugada de este martes en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), después de que esta cayera por un balcón, confirman fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'La Vanguardia', los hechos han sucedido hacia las 1.00 horas, y la policía catalana está trabajando en tres hipótesis: que se trate de un accidente, que se trate de un suicidio o que la hayan lanzado por el balcón.

De hecho, según este medio, la Guàrdia Urbana del municipio ha detenido al hijo de la víctima, una mujer de avanzada edad, por presuntamente matar a su madre.

La mujer ha sido trasladada en estado crítico al hospital, donde ha acabado falleciendo.

Los investigadores siguen trabajando en el lugar para tratar de esclarecer las causas.