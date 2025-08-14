Los Mossos investigan la muerte del trabajador de Ebro en la planta de la Zona Franca

Archivo - Un agente de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra están investigando la muerte este martes de un empleado de la firma automovilística Ebro al caerle material encima mientras descargaba un camión en la planta de la Zona Franca de Barcelona, informa en un comunicado este jueves.

La policía catalana ha explicado que hacia las 12 horas del martes recibió un aviso en relación con un accidente laboral en el distrito de Sants-Montjuïc de Barcelona, concretamente de un hombre de 54 años que resultó "herido grave" mientras trabajaba como consecuencia de una caída de material.

Varias dotaciones policiales de la comisaría de ese distrito, de la policía científica y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) se desplazaron al lugar de los hechos para trasladarlo en estado muy grave a un centro hospitalario donde finalmente murió en la mañana del miércoles.

Los Mossos d'Esquadra han abierto una investigación y han puesto los hechos en conocimiento del juzgado de instrucción en funciones de guardia y del Departamento de Empresa y Trabajo de la Generalitat, de acuerdo con los procedimientos establecidos.

Se trata del segundo fallecido en lo que va de año en la fábrica que comparten Ebro y el fabricante chino Chery después de que en abril muriera electrocutado otro trabajador de 41 años que en este caso pertenecía a una empresa subcontratada, según informó la empresa en un comunicado posterior al deceso.