Los Mossos investigan la muerte violenta de un hombre de 37 años en Badalona (Barcelona)

Archivo - Un coche de los Mossos d'Esquadra. - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 21 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan la muerte violenta de un hombre de 37 años ocurrida en la madrugada de este sábado en Badalona (Barcelona), según han informado mediante un comunicado.

Los hechos se produjeron sobre la una de la madrugada, cuando los agentes recibieron un aviso de que había una persona herida de gravedad en el interior de un local, lugar donde se desplazaron patrullas policiales y efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que intentaron reanimar a la víctima sin éxito.

La División de Investigación Criminal se ha hecho cargo del caso para averiguar las circunstancias de la muerte, que permanece bajo secreto de actuaciones.