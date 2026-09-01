Los Mossos investigan la muerte violenta de un hombre en Manresa (Barcelona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra, a 16 de julio de 2024, en Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 1 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan este martes la muerte violenta de un hombre en Manresa (Barcelona), según han confirmado fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'Regió 7', los hechos han sucedido la madrugada de este martes sobre las 5.00 horas, cuando un hombre ha llamado al 112 alertando de que había una persona herida por arma blanca en la calle de este municipio barcelonés.

La policía catalana ha abierto una investigación para esclarecer los hechos.