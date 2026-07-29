Los Mossos investigan la muerte violenta de un hombre en Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

Archivo - Mossos d'Esquadra (Archivo) - @MOSSOS - Archivo

BARCELONA 29 Jul. (EUROPA PRESS) -

La División de Investigación Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra investiga la muerte violenta de un hombre que presentaba heridas de arma blanca en Sant Adrià de Besòs (Barcelona), informan en un comunicado este miércoles.

Han recibido el aviso a las 20.34 horas por parte de la Guardia Urbana de Barcelona de que había un hombre herido en la calle Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià, y se han desplazado al lugar varias patrullas del cuerpo policial.

Junto a efectivos del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han intentado reanimar al hombre herido, sin éxito, y ha fallecido; la DIC se ha hecho cargo de la investigación del caso.