Los Mossos investigan la muerte violenta de una mujer en Llívia (Girona)

Archivo - Patrullaje de Mossos d'Esquadra, a 7 de julio de 2026, en L'Hospitalet de Llobregat, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

GIRONA 16 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de los Mossos d'Esquadra investigan este lunes la muerte violenta de una mujer que ha sido hallada sin vida en un domicilio en Llívia (Girona), informan en un comunicado.

Sobre las 13.00 han recibido el aviso y al lugar de los hechos se han desplazado patrullas de los Mossos y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

En el interior del domicilio han localizado el cuerpo sin vida de la mujer y con signos de violencia, por lo que la DIC ha asumido el caso para esclarecer las circunstancias.