Los Mossos investigan una presunta agresión sexual en la Feria de Abril de Barcelona el domingo

Decenas de personas durante la inauguración de la 53 Feria de Abril de Catalunya de 2026 - Kike Rincón - Europa Press

BARCELONA 5 May. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra están investigando una presunta agresión sexual que se produjo el domingo 3 de mayo durante la celebración de la Feria de Abril de Barcelona, que se celebra en el Parc del Fòrum.

Según confirman fuentes policiales a Europa Press y ha avanzado 'El Periódico', los hechos se produjeron alrededor de las 23.50 horas y la policía catalana recibió una denuncia.

La Unitat d'Investigació del distrito de Sant Martí ha asumido la investigación, sobre la que no se desprende más información oficial.