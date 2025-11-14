Los Mossos investigan un presunto crimen machista en el distrito de Sant Martí de Barcelona

Archivo - Un agente de los Mossos d'Esquadra durante el dispositivo de Mossos para el GP de F1, 30 de mayo de 2025, en Montmeló, Barcelona, Catalunya (España) - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 14 Nov. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra investigan un presunto crimen machista en Barcelona después de que una mujer haya muerto este viernes en el hospital, donde permanecía ingresada tras una agresión recibida el pasado 18 de octubre por parte de su pareja.

Según ha avanzado el 'Ara' y confirman fuentes policiales a Europa Press, la policía catalana localizó a la mujer en estado crítico en el distrito de Sant Martí de la capital catalana, con signos haber recibido una fuerte agresión física.

Los agentes de la Unidad de Investigación de Sant Martí detuvieron a su pareja, un hombre de 30 años que ya ha pasado a disposición judicial, acusado de un delito de tentativa de homicidio.