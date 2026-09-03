Mossos investigan si hay indicios de criminalidad en la muerte del bebé de Sant Adrià (Barcelona)

Archivo - Escudo de los Mossos d'Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

La Divisió d'Investigació Criminal de los Mossos d'Esquadra investiga este jueves si existen indicios de criminalidad en la muerte del bebé que este miércoles fue encontrado dentro de una bolsa de basura en un inmueble del barrio de La Mina, en Sant Adrià de Besòs (Barcelona).

Según explican fuentes cercanas a la investigación a Europa Press, la autopsia determinará si existen dichos indicios, cuyo resultado se prevé que llegue en las próximas horas.

Al lugar de los hechos se desplazaron varias dotaciones de los Mossos y del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).