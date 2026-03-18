Los Mossos investigan un tiroteo sin heridos en el barrio de la Florida de L'Hospitalet (Barcelona)

Archivo - Un vehículo de los Mossos d’Esquadra - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra están investigando un tiroteo sin heridos que se produjo este martes por la noche en el barrio de la Florida en L'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), confirman fuentes policiales a Europa Press.

Según ha avanzado 'El Caso', los hechos sucedieron sobre las 23 horas cuando diversos testimonios alertaron de escuchar disparos de armas de fuego.

Al llegar, los agentes no encontraron a nadie que pudiera estar vinculado a estos presuntos hechos, aunque sí que hallaron diversas vainas y restos de proyectiles en el suelo, que ahora la Unidad de Investigación del municipio analiza.

Por ahora, no constan detenidos y tampoco heridos.

No obstante, la policía catalana investiga qué ha podido suceder y mantiene abierta la investigación.