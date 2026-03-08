Los Mossos registraron 27.763 denuncias por violencias machistas durante 2025

Archivo - Escudo de los Mossos d'Esquadra durante el dispositivo de Mossos para el GP de F1, 30 de mayo de 2025, en Montmeló, Barcelona, Catalunya (España). - David Zorrakino - Europa Press - Archivo

BARCELONA, 8 Mar. (EUROPA PRESS) -

Los Mossos d'Esquadra registraron a lo largo de 2025 un total de 27.763 denuncias relacionadas con violencias machistas en el ámbito de la pareja, en el familiar y en relación con violencias sexuales y hasta este marzo el Grup d'Atenció a la Víctima realiza seguimiento de 24.044 mujeres, de las cuales un 76,14% disponen de una medida judicial de protección vigente.

El porcentaje de seguimientos que corresponden a víctimas de violencia machista en el ámbito de la pareja es de 53,7% (12.921 de 24.044) y el resto son con motivo de violencia doméstica, de agresiones sexuales, de mutilación genial femenina, matrimonios forzados y de delitos motivados por el odio y la discriminación, así como de tráfico de seres humanos, informan los mossos en un comunicado.

En el ámbito de la protección se activaron 1.471 protecciones policiales a lo largo del año pasado, un incremento del 26,3% respecto a 2024, y este aumento refleja un riesgo detectado más elevado y una mayor activación de medidas de seguridad, si bien se ofrece protección policial a 151 mujeres en situación de riesgo medio (135), alto (8) y muy alto (8).

AGRESIONES SEXUALES

Respecto a las agresiones sexuales, la policía catalana recibió 3.163 denuncias (un 3,6% más) y las tipologías más relevantes fueron agresión sexual sin penetración y sin violencia (25,8%); agresión sexual con penetración con violencia (19,4%) y agresión sexual con penetración sin violencia (14,5%).

Por otro lado, la policía catalana ha detectado 83 delitos de exhibicionismo (un incremento del 29,7%) y ha contabilizado 216 agresiones sexuales a menores de 16 años con penetración sin violencia.

En total, se atendieron 4.230 víctimas, de las cuales 1.321 son menores, y se detuvieron o investigaron 3.555 autores, la mayoría de ellos mayores de edad, y 1.558 del total fueron detenidos.

Finalmente, en 2025 se registraron 11 feminicidios, una reducción respecto a los 19 casos de 2024.

ÁMBITO DE PAREJA

Durante el año pasado se registraron 16.842 denuncias por violencia machista en el ámbito de la pareja, un 2,1% menos respecto a 2024, y pese al descenso, en perspectiva de 10 años las denuncias han aumentado un 25,9%.

Las tipologías delictivas más frecuentes fueron el maltrato en el ámbito del hogar (6.187), amenazas (3.419), quebrantamiento de condena (2.896) y violencia física o psicológica habitual (1.201).

ÁMBITO FAMILIAR

En cuanto a la violencia en el ámbito familiar, se instruyeron 7.758 denuncias de violencia doméstica, de las cuales 4.163 corresponden a violencia machista familiar donde la víctima es una niña o mujer y el maltratador un hombre de su núcleo de convivencia.

Se llegaron a contabilizar 4.605 víctimas, un 2,4% más que en 2024 y el 14,9% eran niñas y adolescentes, respecto a las 85,1% que eran mayores de edad; en cuanto a los autores, la mayoría eran mayores de edad y se investigaron o detuvieron 3.446.