Moviment Feminista de Barcelona alerta de la "absoluta impunidad" de los agresores. - MOVIMENT FEMINISTA DE BARCELONA

BARCELONA 25 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Coordinadora 8M Moviment Feminista de Barcelona ha alertado de la "absoluta impunidad" de los agresores durante este último año, en el que ha asegurado que estos negocian sentencias, reducen penas y banalizan violencias hacia mujeres y niñas, en sus palabras.

Así lo han expresado varias integrantes de la Coordinadora durante una concentración en la plaza Sant Jaume de Barcelona por el 25N, Día Internacional para Eliminación de la Violencia contra las Mujeres, en la que han leído los nombres de todas las mujeres, niños y niñas asesinados en España desde el 25 de noviembre de 2024.

"Especialmente durante este último año, se han ido multiplicando las situaciones de absoluta impunidad para los agresores, que negocian sentencias, reducen penas y banalizan violencias hacia mujeres y niñas", han explicado durante la lectura del manifiesto, firmado por 24 entidades feministas.

Han reivindicado la "resistencia y dignidad de mujeres que dicen basta" y han criticado los falsos espacios feministas que hacen el trabajo del patriarcado promocionando la legalización de la explotación sexual, textualmente.

La Coordinadora ha recordado que cada día en España 14 violaciones y 58 delitos contra la libertad sexual son denunciadas: "Sin embargo, sabemos que la cifra es mucho más alta", han lamentado.