Movistar+ y Cultura han subtitulado en catalán 1.442 películas y 1.884 capítulos desde 2014

BARCELONA, 31 Jul. (EUROPA PRESS) -

La colaboración entre la conselleria de Cultura de la Generalitat, a través de la Dirección General de Política Lingüística, y Movistar+, ha permitido subtitular en catalán un total de 1.442 películas y 1.884 capítulos de 222 series desde el inicio del acuerdo, en 2014.

Según un comunicado del departamento liderado por Mariàngela Vilallonga este viernes, el acuerdo tiene el objetivo de incrementar la oferta de contenidos audiovisuales subtitulados en catalán en las plataformas de distribución, además de fomentar el hábito de consumo audiovisual en versión original subtitulada en catalán.

En 2019 se subtitularon un total de 244 películas, entre las que destacan 'Bohemian Rhapsody', 'Captain Marvel', 'Spider-man Into The Spider-Verse' o 'Ralph Breaks The Internet'; además, se subtitularon 372 capítulos de 43 series, como 'Ray Donovan', ' The Young Sheldon' o True Detective, entre otras.