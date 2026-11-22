Archivo - Ambulancia del SEM - Lorena Sopêna - Europa Press - Archivo

BARCELONA 22 Nov. (EUROPA PRESS) -

Una mujer de 72 años ha muerto este domingo por la tarde por un accidente en el punto kilométrico 0,3 de la carretera C-60, en Argentona (Barcelona), informa el Servei Català de Trànsit (SCT) en un comunicado.

Los Mossos d'Esquadra han recibido el aviso a las 15.12 horas, la víctima era acompañante de una motocicleta y ha sido trasladada al hospital tras el accidente, donde ha muerto.

Se ha cortado la vía en sentido Mataró (Barcelona), se han activado patrullas de los Mossos, 2 dotaciones de los Bombers de la Generalitat y 5 ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).