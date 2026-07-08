Muere ahogado un hombre de 70 años en una playa de Calafell (Tarragona)

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TARRAGONA 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 70 años ha muerto ahogado este miércoles a mediodía en la playa Estany-Mas Mel de Calafell (Tarragona), informa Protecció Civil en un comunicado.

El 112 ha recibido el aviso a las 12.48 alertando de un bañista que habían sacado del agua inconsciente y al que le estaban realizando maniobras de reanimación.

Se han desplazado tres ambulancias del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que han intentado salvarle la vida sin éxito, así como cuatro patrullas de los Mossos d'Esquadra, que se han hecho cargo de las diligencias judiciales.