Muere ahogado un hombre que se bañaba en la zona del Port de Tarragona

TARRAGONA 3 Sep. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha muerto ahogado la madrugada de este miércoles mientras se bañaba en la zona del Port de Tarragona, han informado los Bombers de la Generalitat en un comunicado.

El teléfono 112 recibió la alerta a las 01.30 horas, cuando un testimonio avisó de que una persona había entrado al agua en la zona del Moll de Pescadors, en el barrio del Serrallo, y no había salido.

Se desplazaron una veintena de efectivos de Bombers de la Generalitat con 9 dotaciones, entre los que figuraban submarinistas del Grupo de Actuaciones Especiales (GRAE), así como la Policía Portuaria, Salvamento Marítimo, Guardia Civil, Guàrdia Urbana de Tarragona, Cruz Roja y el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).

La búsqueda se efectuó bajo el agua con focos para revisar la zona de la plataforma del puerto y los amarres próximos, así como con embarcaciones, mientras que por tierra se realizaron comprobaciones de las embarcaciones atracadas y también se peinó la zona urbana.

Finalmente, los buzos especializados del GRAE localizaron el cuerpo sin vida de la víctima poco antes de las 4.00 horas cerca de la zona en la que se le había visto por última vez y lo aseguraron y señalizaron hasta que la comitiva judicial autorizó su extracción del agua.