Muere el artista plástico Albert Porta a los 79 años

BARCELONA 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El artista plástico barcelonés Albert Porta, que usó los seudónimos Zush y Evru, falleció este jueves a los 79 años, ha informado la Galería Senda de Barcelona, de la que ha formado parte de su grupo de artistas.

Porta (Barcelona, 1946), de formación autodidacta, expuso individualmente por primera vez en 1968 y creó su propio estado llamado Evrugo, una concepción alternativa de la realidad con sus elementos correspondientes y un alfabeto de invención propia.

A partir de los años 70 participó en exposiciones individuales y colectivas, como la Documenta 6 de Kassel (Alemania), en 2000 tuvo una exposición retrospectiva en el Museo Nacional Centro de Arte Reina Sofía y ha participado en diferentes ferias de arte.

Recibió en 2000 el Premio Ciutat de Barcelona de artes plásticas y en 2010 el de la Associació Catalana de Crítics d'Art por la exposición 'Porta Zush'.

La Galería Senda ha asegurado que era, "además de un artista excepcional, una persona amable y generosa, un gran amigo", y ha recordado que su obra está presente en museos y colecciones públicas y privadas de todo el mundo.