Muere un bañista de 50 años en la playa de Llevant de Cunit (Tarragona)

TARRAGONA 20 Ago. (EUROPA PRESS) -

Un hombre de 50 años ha muerto este jueves cuando se bañaba en la playa de Llevant de Cunit (Tarragona), en la que ondeaba la bandera roja que prohíbe el baño.

En un comunicado, Protecció Civil ha explicado que el teléfono de emergencia 112 ha recibido el aviso a las 13.53 horas de que el socorrista de la playa había sacado del agua a un hombre inconsciente y le estaba practicando maniobras de reanimación.

Al lugar se han desplazado una ambulancia medicalizada y una ambulancia básica del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que no han logrado salvarle la vida.

Además, los Mossos d'Esquadra han desplazado cuatro dotaciones, entre ellas la Unitat d'Investigació de El Vendrell, que se ha encargado de las diligencias y las gestiones con el juzgado.

Con esta víctima, ya son 20 las personas muertas en las playas catalanas desde el 15 de junio, cuando comenzó oficialmente la campaña de baño.